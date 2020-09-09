Tik Tok стал самым загружаемым приложением в мире

Всего за август во всем мире загрузили приложение 63,3 миллиона раз. Фото: pixabay

Всего за август во всем мире загрузили приложение 63,3 миллиона раз. Фото: pixabay

Tik Tok стал самым популярным в мире мобильным приложением по итогам августа.

Так, сервис коротких видеороликов стал лидером по загрузкам и в App Store, и в Google Play. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на данные сервиса аналитики Sensor Tower, за минувший месяц приложение было установлено 63,3 млн раз. Наибольшее число загрузок наблюдалось в Бразилии и Индонезии.

Второе место оказалось в App Store у ZOOM для видеосвязи, а в Google Play — Snack Video.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тиктокер Анна Куценко поделилась советами, которые могут помочь начинающим пользователям социальной сети стать популярными. Она отмечает, что пробовала снимать для разных социальных сетей, но именно TikTok дал больше пространства для творчества и лучшее продвижение.