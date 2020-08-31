Блогер рассказала, как добиться успехов в TikTok

В TikTok набрать аудиторию можно быстрее, чем в других социальных сетях. Фото: Pixabay

В TikTok набрать аудиторию можно быстрее, чем в других социальных сетях. Фото: Pixabay

Тиктокер Анна Куценко поделилась советами, которые могут помочь начинающим пользователям социальной сети стать популярными.

Прежде всего, чтобы контент был действительно уникальным, важно не копировать различные тренды, а показывать что-то свое. Активно продвигать следует то, что любишь сам и то, что хорошо получается делать. Уделить особое внимание нужно и качеству картинки — для съемок стоит присмотреть телефон с хорошей камерой и сопутствующую аппаратуру, которая позволит ставить качественный свет. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Куценко в настоящее время снимает свои ролики вместе с дочерью Викторией. До карьеры блогера женщина 12 лет проработала инженером. Она отмечает, что пробовала снимать для разных социальных сетей, но именно TikTok дал больше пространства для творчества и лучшее продвижение.

Блогер в своем TikTok занималась тем, что перепевала известные музыкальные композиции. Благодаря этому, всего за 3 месяца удалось Куценко удалось собрать миллион подписчиков. После подключения дочери к процессам съемки, аудитория стала прибавляться еще быстрее. Сейчас мама и дочка снимают видео с песнями вместе и продолжают радовать своих поклонников, любящих музыку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что TikTok заблокировал видеоролики с призывами употреблять препараты от аллергии.