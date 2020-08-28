TikTok заблокировал видеоролики с призывами употреблять препараты от аллергии

Соцсеть прислушалась к сотрудникам Роскомнадзора – контент признали опасным.

Администрация социальной сети TikTok рассмотрела запрос Роскомнадзора и приняла решение о блокировке видеороликов, в которых пользователей призывают принимать в больших дозах препарат от аллергии. Советчики уверяли, что они вызывают галлюцинации. Теперь их ролики недоступны для просмотра на территории России.

В соцсети отметили, что им важна безопасность пользователей, поэтому они готовы прислушиваться к российским органам власти.

«Мы также поощряем наших пользователей и организации сообщать нам о неприемлемом контенте в TikTok с помощью функционала жалоб в приложении»,

— отметили в компании, пишет РИА Новости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп дал компаниям США 45 дней, чтобы прекратить любые сделки с TikTok.