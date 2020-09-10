COVID-19 подтвержден еще у 215 петербуржцев

Коронавирус в Петербурге подтвердили более чем у 38 тысяч человек. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Коронавирус в Петербурге подтвердили более чем у 38 тысяч человек. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге пока продолжает расти число заболевших новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки статистику заболеваемости пополнили еще 215 человек.

Об этом в четверг, 10 сентября, сообщает оперативный по борьбе с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, уточняется, что с начала пандемии коронавирус был подтвержден у 38651 человека. Прирост за последние сутки составил 215 человек. При этом более 26 тысяч горожан смогли выздороветь.

Отметим, что в России за все время коронавирус был подтвержден более чем у миллиона человек. При этом жертвами инфекции стало более 18 тысяч россиян.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге намерены создать специальную комиссию, которая займется разрешением спорных случаев по выплатам медицинским работникам, работающим с новой коронавирусной инфекцией.