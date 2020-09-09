В Петербурге создадут комиссию для решения споров по «коронавирусным» выплатам медикам

В Петербурге создадут комиссию для решения споров по «коронавирусным» выплатам медикам
Вопросы по выплатам медикам рассмотрит специальная комиссия. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге оценкой спорных ситуаций, которые возникают из-за выплат пострадавшим от коронавируса медикам, может заняться специальная комиссия.

Об этом стало известно по результатам совещания в комитете по социальной политике, которое прошло в среду, 9 сентября.

Предполагается, что комиссия будет создана при комитете по социальной политике.

Отметим, что пока в Петербурге пострадавшими от коронавируса было признано 6835 медицинских работников. При этом из них скончались 35 человек. Общая сумма выплат для них превышает более 1,7 млрд рублей.

При этом в выплатах отказали в 55 случаях «в связи с отсутствием права».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Смольном еще раз проверят документы, на основании которых некоторым медикам было отказано в выплатах по новой коронавирусной инфекции.

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