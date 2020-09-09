В Смольном еще раз проверят, почему петербургским медикам отказали в выплатах по COVID-19

В Петербурге проверят отказы по выплатам петербургским медикам. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге проверят отказы по выплатам петербургским медикам. Фото: комитет по здравоохранению

В Смольном решили повторно рассмотреть документы, по которым некоторым медикам отказали в предоставлении выплат по коронавирусу.

Об этом сообщает комитет по социальной политике. Выплаты работникам Городской станции скорой помощи и других медучреждений обсудили на совещании. Речь шла о работниках, которые пострадали, оказывая помощь пациентам с коронавирусом.

Теперь документы рассмотрят повторно, чтобы исключить неоднозначное толкование всех правовых актов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что председатель правительства России Михаил Мишустин принял решение о выделении дополнительных средств на выплаты медицинским и социальным работникам в рамках борьбы с Covid-19. Выделено было 22 миллиарда рублей. Средства предназначаются для выплат врачам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений.