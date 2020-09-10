Петербург держит второе место по числу новых заболевших COVID-19

Петербург держит второе место по числу новых заболевших COVID-19
Петербуржцы все же надеются избежать второй волны заболевания. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Санкт-Петербург продолжает удерживать высокие позиции в рейтинге по приросту заболеваемости COVID-19.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с угрозой распространения коронавируса, Петербург по-прежнему остается на втором месте по числу новых пациентов, у которых подтвердили COVID-19.

Так, за последние сутки прирост составил 215 человек.

Отметим, что общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией за все время пандемии в Петербурге превысило 38651 человек. В России вирусом заболело более миллиона.

Ранее gazeta.spb.ru писала о российском препарате, который используют в лечении тяжелых поражений легких при коронавирусе. Он был получен из легких крупного рогатого скота. Специалисты отмечают, что средство доказало свою эффективность.

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