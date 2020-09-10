В сети появился трейлер фантастического блокбастера «Дюна»

В сети появился трейлер фантастического блокбастера «Дюна»
Фрагмент трейлера. Фото: Youtube

На видеохостинге Youtube опубликован первый трейлер предстоящего творения Дени Вильнева под названием «Дюна».

Картина станет киноадаптацией культового романа Фрэнка Герберта. За постановку отвечает известный режиссер, славящийся своим отличительным авторским видением, Дани Вильнев.

Согласно сюжету, события в фильме будут происходить в одной из галактик в очень далеком будущем, где люди давно заселили различные планеты. Главный герой решится восстать против империи на планете Арракис, которая является чрезвычайно важной своими ресурсами для всего человечества.

Премьера фильма назначена на 17 декабря. В главных ролях снялись Тимоти Шаламе, Зендея и Хавьер Бардем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вышел первый трейлер фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном. Ожидается, что фанаты DC смогут увидеть долгожданную картину уже осенью 2021 года.

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"дюна" YouTube трейлер


 

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В сети появился трейлер фантастического блокбастера «Дюна»
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