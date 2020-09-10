Таксиста отправили в колонию за ограбление подобранного на Рубинштейна пассажира

В Петербурге Василеостровский районный суд вынес приговор по делу об ограблении пассажира такси. Таксиста и его сообщника отправят в колонию общего режима.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Инцидент произошел осенью прошлого года. Таксист вступил в преступный сговор с мужчиной. На улице Рубинштейна.

Уже на Васильевском острове они скрутили пассажира и вытряхнули его карманы. У мужчины похитили дорогой смартфон, кошелек, наличные, документы и банковские карты. Ущерб оценили в 90 тысяч рублей.

Таксист по решению суда проведет в колонии общего режима почти два года, а его сообщник – более двух лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Колпинском районе двое ограбили мужчину в его собственной квартире. Их также отправили в исправительную колонию.