В Петербурге на коронавирусную инфекцию проверили более 23 тысяч человек

В Петербурге на коронавирусную инфекцию проверили более 23 тысяч человек
Петербуржцев каждый день проверяют на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Северной столице продолжаются медицинские исследования на СOVID-19 у петербуржцев.

Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом предоставил новые статистические данные по проводимым тестированиям в пятницу, 11 сентября.

За прошедшие сутки медицинские работники провели 23789 тестов на выявления в организмах пациентов инфекции нового типа.

Под наблюдением врачебного персонала остаются 582 человека. В обсерваторе пребывают 4 пациента. Являются контактными с заболевшими с подтвержденным коронавирусом 578 человек.

В городскую службу «122», специализирующуюся на вопросах на вопросах о коронавирусной инфекции позвонили 185 жителей города на Неве. По всем обращениям специалисты предоставили всю необходимую справочную информацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выросла летальность от коронавируса среди молодежи.

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