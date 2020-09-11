В Петербурге на коронавирусную инфекцию проверили более 23 тысяч человек

В Северной столице продолжаются медицинские исследования на СOVID-19 у петербуржцев.
Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом предоставил новые статистические данные по проводимым тестированиям в пятницу, 11 сентября.
За прошедшие сутки медицинские работники провели 23789 тестов на выявления в организмах пациентов инфекции нового типа.
Под наблюдением врачебного персонала остаются 582 человека. В обсерваторе пребывают 4 пациента. Являются контактными с заболевшими с подтвержденным коронавирусом 578 человек.
В городскую службу «122», специализирующуюся на вопросах на вопросах о коронавирусной инфекции позвонили 185 жителей города на Неве. По всем обращениям специалисты предоставили всю необходимую справочную информацию.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выросла летальность от коронавируса среди молодежи.