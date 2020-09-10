В Петербурге выросла летальность от коронавируса среди молодежи

За время коронавирусной пандемии в Северной столице зафиксирована высокая смертность среди молодых горожан, подхвативших инфекцию.

Об этом стало известно в четверг, 10 сентября. Как сообщил глава межведомственной рабочей группы по борьбе с коронавирусом, директор Медицинского исследовательского центра им. Алмазова Евгений Шляхто, сейчас петербургские специалисты занимаются сбором и изучением данных о течении заболевания среди различных возрастных групп населения.

По словам Шляхто, ожидания специалистов по поводу того, молодые петербуржцы и петербурженки возраста от 20 до 30 лет болеют меньше, не оправдались.

«В этой группе мы наблюдаем высокую летальность, особенно при наличии факторов риска», — пояснил Шляхто.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что всем петербуржцам, даже переболевшим коронавирусом, советуют носить маски.