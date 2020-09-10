Всем петербуржцам, даже переболевшим коронавирусом, советуют носить маски

Переболевшие коронавирусом петербуржцы должны носить маски в общественных местах равно как и те, кого болезнь не затронула. Об этом заявил замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Евгений Соколович.

На встрече с журналистами он отметил, что не стоит противопоставлять себя окружающим, и следует помнить, что вирусные заболевания, включая коронавирус, передаются воздушно-капельным путем. Так что, если у вас появились симптомы ОРВИ или гриппа, стоит обезопасить остальных от заражения. Особенно сейчас, когда наступило время сезонных заболеваний.

Сейчас в Северной столице, по словам первого зампреда Комитета по здравоохранению, коронавирус выявляют у порядка 200 человек в день. Показатели, хоть и медленно, но растут с каждым днем. С каждой неделей число госпитализированных с Covid-19 растет на 130-150 человек.

Мест в больницах для зараженных пока хватает: общее число коек в городских медучреждениях для пациентов с ковидом составляет более 3,5 тыс.

Сарана также напомнил, что на случай серьезного ухудшения обстановки, у города есть резервный запас коек: в том же госпитале Ленэкспо готовы 2 450 коек, а также запас лекарств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мариинскую больницу закрыли из-за COVID-19, но пациенты «кровью не харкают».