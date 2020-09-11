Группа ЛСР купила за 3 миллиарда северную часть намыва Васильевского острова

Девелоперская группа ЛСР объявила о планах по строительству еще одного жилкомплекса на намыве Васильевского острова. Стройку завершат к 2034 году.

Компания выкупила у АО «Терра Нова» право на создание и застройку северной части намыва Васильевского острова. Сумма сделки составила 2,989 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе компании, в рамках проекта необходимо поднять и стабилизировать высотные отметки указанных территорий. Для этих целей группа приобрела 143 гектара, на которых планируется возвести почти миллион квадратных метров недвижимости, в том числе 700 тыс. «квадратов» жилья и 260 тыс. «квадратов» общественно-встроенных помещений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об оформлении первого договора о купле-продаже с клиентом в период пандемии «Группой ЛСР». Приобрести квартиру Санкт-Петербурге можно, даже находясь на карантине. Пандемия коронавируса стала поводом для активного развития дистанционных сервисов по продаже недвижимости.