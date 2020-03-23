«Группа ЛСР» оформила первый договор о купле-продаже с клиентом на карантине

Компания «Группа ЛСР» на собственном примере демонстрирует, что самоизоляция — не повод откладывать покупку недвижимости.

Приобрести квартиру в Санкт-Петербурге можно, даже находясь на карантине. Пандемия коронавируса стала поводом для активного развития дистанционных сервисов по продаже недвижимости. Не так давно житель Северной столицы, находящийся на карантине, подписал договор о покупке квартиры, не выходя из дома.

Сделка, как рассказали в «Группе ЛСР», совершается при помощи электронной подписи. При этом её отсутствие — не повод расстраиваться, так как получить ЭЦП можно удаленно. На данный момент в петербургских офисах компании уже оформлено 49 таких договоров, из которых 26 — уже зарегистрированы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению экспертов, в Петербурге сейчас не лучшее время для приобретения готового бизнеса.