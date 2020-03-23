«Группа ЛСР» оформила первый договор о купле-продаже с клиентом на карантине

&#171;Группа ЛСР&#187; оформила первый договор о купле-продаже с клиентом на карантине
В петербургских офисах компании уже оформлено 49 "дистанционных" договоров. Фото: pixabay.com

Компания «Группа ЛСР» на собственном примере демонстрирует, что самоизоляция — не повод откладывать покупку недвижимости.

Приобрести квартиру в Санкт-Петербурге можно, даже находясь на карантине. Пандемия коронавируса стала поводом для активного развития дистанционных сервисов по продаже недвижимости. Не так давно житель Северной столицы, находящийся на карантине, подписал договор о покупке квартиры, не выходя из дома.

Сделка, как рассказали в «Группе ЛСР», совершается при помощи электронной подписи. При этом её отсутствие — не повод расстраиваться, так как получить ЭЦП можно удаленно. На данный момент в петербургских офисах компании уже оформлено 49 таких договоров, из которых 26 — уже зарегистрированы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению экспертов, в Петербурге сейчас не лучшее время для приобретения готового бизнеса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Группа ЛСР" карантин недвижимость санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Главврача из Калуги привлекут к ответственности за отпуск за границей
В Печенгском заливе спасатели продолжают искать пропавшего дайвера из Петербурга
Барбара Брыльска опровергла информацию об онкологии
В Совфеде предложили разъяснять поправки к Конституции по видеоконференции
В ГИБДД рассказали о состоянии женщины, попавшей под колеса Hyundai Solaris ...
Предпринимателя оштрафовали за размещение Subway на Гривцова
Клип на песню Uno группы Little Big набрал более 42 млн просмотров
Власти Петербурга просят пенсионеров оставаться дома