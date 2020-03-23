Жителям Петербурга советуют воздержаться от покупки готового бизнеса

Жителям Петербурга советуют воздержаться от покупки готового бизнеса
"В лучшем случае об этом [положении дел]можно будет говорить, когда компании начнут выплачивать аренду и зарплаты за то время, что они находились дома", - считают эксперты. Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса и сложная экономическая ситуация сегодняшних дней — не лучшие условия для покупки готового бизнеса.

Несмотря на кризисное положение, онлайн-платформы по продаже готовых бизнесов пестрят предложениями. Эксперты Ассоциации арбитражных управляющих «Содружество» считают, что с такими серьезными предпринимательскими решениями лучше повременить, передает «Мойка78«.

Специалисты объясняют, что потребительский спрос во всех сферах сильно упал, а производственные товары, пользующиеся популярностью, лишь временно на волне. Кроме того, сейчас закрыты суды и пока нельзя делать выводы, как бизнесы справляются с кризисом: сколько осталось на плаву, а сколько погрязло в банкротстве. Последствия ограничений будут проявляться не раньше, чем через месяц.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комитет имущественных отношений Петербурга вернет арендаторам авансовые платежи.

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