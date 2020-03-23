КИО вернет арендаторам имущества Петербурга авансовые платежи

КИО вернет арендаторам имущества Петербурга авансовые платежи
Изменения внесены в примерную форму договоров аренды. Фото: unsplash.com

Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) выплатит арендаторам городских помещений уплаченные ими авансовые платежи. Изменения внесены в примерную форму договоров, заключенных по итогам аукционов.

Поправка позволит вернуть арендаторам деньги, которые были перечислены в качестве арендной платы по договору авансом, сообщает пресс-служба КИО.

Возврат будет возможен в тех случаях, когда объект приватизируется арендатором. Выплата аванса также возможна, когда права владения объектом переходят третьим лицам.

Аналогичные изменения также были внесены в примерные формы договоров аренды, заключенных без торгов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга сократили объем плана приватизации почти в семь раз — с 2,8 млрд рублей до 424 млн. В 2020 году город намерен продать предпринимателям четыре здания и одно государственное унитарное предприятие.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авансовые платежи договор аренды кио новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жителям Петербурга советуют воздержаться от покупки готового бизнеса
Петербуржцы не могут работать из дома из-за проблем с Интернетом
Том Хэнкс рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом
В России число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 438
Медики Ленобласти призывают людей к самоизоляции
Пандемия, как повод для хайпа и рекламы
По требованию прокуратуры в Петербурге наркозависимых водителей лишили ...
КИО вернет арендаторам имущества Петербурга авансовые платежи