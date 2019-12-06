Власти Петербурга сократили объем плана приватизации почти в семь раз

Согласно плану приватизации, составленному городскими властями на следующий год, итоговый объем программы уменьшился с 2,8 млрд рублей до 424 млн.

Соответствующее постановление сегодня, 6 декабря, опубликовал Смольный. В документе сказано, что в 2020 году город продаст предпринимателям четыре здания и одно государственное унитарное предприятие («Ремонтно-эксплуатационное предприятие «Парголово»). Кроме того, из собственности города уйдут акции банка «Санкт-Петербург» Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Общая сумма программы составит 423,8 млн рублей.

Ранее предполагалось, что, кроме вышеперечисленного, Петербург продаст акции авиакомпании «России» за 1,8 млрд рублей, а также исторический особняк, баню и АО «Авенариум+». Таким образом, итоговая сумма уменьшилась почти в семь раз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на петербургской бирже значительно снизились цены на бензин.