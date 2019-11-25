На петербургской бирже рухнули цены на бензин

На петербургской бирже рухнули цены на бензин
По прогнозам экспертов, стоимость бензина продолжит снижаться. Фото: pixabay.com

Цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за прошедшую неделю упали на 7-9%.

В понедельник, 25 ноября, специалисты отмечают, что стоимость сырья продолжает падать. Эксперты предполагают, что в ближайшие время падение не замедлится. За неделю, с 18 ноября, стоимость Аи-92 упала на 6,7% — до 41165 рублей за тонну, цена Аи-95 стала меньше на 9,4%, до 42176 руб./т.

Как пишет «Интерфакс», резкое снижение может быть обусловлено возросшим предложением товара, поскольку завершились осенние ремонтные работы на многих НПЗ. При этом спрос эксперт охарактеризовал как стагнирующий. Однако насколько масштабным будет крушение цен, пока непонятно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российское правительство призвало властей США вернуть принадлежащие Сирии нефтяные месторождения.

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На петербургской бирже рухнули цены на бензин