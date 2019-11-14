Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США вернуть Сирии, принадлежащие ей нефтяные месторождения.
«Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия», — заявил он, сообщает РИА «Новости».
По его словам, возврат Сирии нефтяных месторождений мог бы стать реальным вкладом США в гуманитарное содействие Сирии.
Ранее в Пентагоне заявили, что прибыль от сирийской нефти, места добычи которой контролируют военные США, достаётся арабо-курдским Сирийским демократическим силам.
Глава Пентагона Марк Эспер в свою очередь заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения и будут пресекать попытки других сторон установить над ними контроль.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал США за позицию по нефтяным месторождениям в Сирии.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Сирийские демократические силы»начали отвод военизированных формирований курдов от сирийско-турецкой границы, признав соглашение, достигнутое в Сочи президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Решение было принято после консультаций с Россией, сообщает агентство Firat со ссылкой на официальное заявление СДС. На их место придут сирийские пограничники.