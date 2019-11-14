Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что нефть принадлежит сирийцам, а не США.Фото: Pixabay

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что нефть принадлежит сирийцам, а не США.Фото: Pixabay

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США вернуть Сирии, принадлежащие ей нефтяные месторождения.

«Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия», — заявил он, сообщает РИА «Новости».

По его словам, возврат Сирии нефтяных месторождений мог бы стать реальным вкладом США в гуманитарное содействие Сирии.

Ранее в Пентагоне заявили, что прибыль от сирийской нефти, места добычи которой контролируют военные США, достаётся арабо-курдским Сирийским демократическим силам.

Глава Пентагона Марк Эспер в свою очередь заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения и будут пресекать попытки других сторон установить над ними контроль.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал США за позицию по нефтяным месторождениям в Сирии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Сирийские демократические силы»начали отвод военизированных формирований курдов от сирийско-турецкой границы, признав соглашение, достигнутое в Сочи президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Решение было принято после консультаций с Россией, сообщает агентство Firat со ссылкой на официальное заявление СДС. На их место придут сирийские пограничники.