Петербургскую семью оштрафовали за неразмещение теста на Covid-19

Петербуржцы не предоставили результаты теста на ковид после поездки за рубеж. Фото: pixabay.com

Петербуржцы не предоставили результаты теста на ковид после поездки за рубеж. Фото: pixabay.com

Суд в Петербурге назначил штрафы Ольге Ю., Леониду Ю. и Максиму Ю. за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, в начале августа семья вернулась в Петербурге с отдыха в Турции. Они сдали тесты на коронавирус и должны были разместить результаты на портале госуслуг в течение трех суток после возвращения из-за границы. Однако этого не произошло.

Леонид Ю. пояснил в суде, что хотел обследоваться на коронавирус в поликлинике, однако там ему отказали в проведении теста. В итоге он сдал анализы в частной лаборатории, однако результаты теста он получил лишь в конце августа. Сам он честно отсидел дома две недели карантина.

В итоге суд оштрафовал на 7,5 тыс. рублей каждого члена семьи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заведующую детского сада в Адмиралтейском районе оштрафовали за эпидемиологические нарушения в учреждении.