Заведующую детского сада в Адмиралтейском районе оштрафовали за эпидемиологические нарушения в учреждении

Октябрьский районный суд оштрафовал заведующую ГБДОУ №1 на 50 тысяч рублей за многочисленные санитарные нарушения.

В ГБДОУ №1 нагрянули с проверкой после выявления коронавирусной инфекции у одного и воспитанников. Выяснилось, что в учреждении совершенно не соблюдаются должные меры безопасности в условиях продолжающейся эпидемии. Установлено, что для обработки поверхностей были использованы просроченные средства, а инвентарь для уборки санузла лежал вместе с другим инвентарем для других помещений. Также, выяснилось, что для технических нужд отсутствует отдельный водопроводный кран, а в необходимых зонах не установлены антисептики. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Согласно решению суда, все вышеупомянутые нарушения могут способствовать распространению коронавируса и угрожают здоровью работников детского сада. В связи с этим, к ответственности была привлечена заведующая учреждения. Суд обязал женщину выплатить административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

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