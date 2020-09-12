В США признали неэффективной проверку туристов на коронавирус

Американские власти планируют прекратить проверку прибывающих в страну пассажиров на Covid-19. Специалисты считают это бессмысленным.

Такой метод не доказал свою эффективность. Начиная с января пассажиры, которые прилетали из группы стран повышенного риска могли прилетать только в 15 назначенных аэропортов, где им измеряли температуру, обследовали и брали контактную информацию.

Как сообщили РИА Новости, представитель управления транспортной безопасности США рассказал, что из 675 тыс. прибывших в местные аэропорты инфицированы были только 0,002%.

Проверять туристов перестанут понедельника, 14 сентября.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первая партия российской вакцины от коронавируса направлена в регионы.