В петербургских больницах за сутки скончались 23 пациента с Covid-19

В Петербурге за последние сутки скончались 23 пациента с положительными тестами на Covid-19.

Об этом сообщили представители Оперативного штаба. В пятницу, 11 сентября, в городе медики зафиксировали 23 летальных исхода пациентов, подхвативших коронавирус нового типа. Выздоровели и выписались из больниц 105 человек.

С начала пандемии в Северной столице выявили 39 тыс. 70 случаев КОВИД, побороли инфекцию 26 тыс. 986 человека, умерли 2 тыс. 630 пациента.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки коронавирус подхватили 203 человека.