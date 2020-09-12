В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 203 человека

В Петербурге ежедневно обновляется число инфицированных Covid-19. За минувшие сутки вирус выявили у 203 жителей. По всей стране зафиксировано 5 тыс. 488 случаев заболевания.

Об этом стало известно в субботу, 12 сентября. Как сообщили в Оперативном штабе, в России за сутки заболевших выявили в 85 регионах. Из них 1 тыс. 229 случаев (22,4 %) — без клинических проявлений болезни.

В Ленобласти за последние 24 часа коронавирус подтвердился еще у 36 жителей.

Всего в стране выявлено 1 млн 57 тыс. 362 заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверились почти 24 тысячи человек.