В Петербурге за сутки на коронавирус проверились почти 24 тысячи человек

В Петербурге продолжают обследовать на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге продолжают обследовать на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Северной столице продолжают проверять горожан на коронавирус. За минувшие сутки в городе успели обследовать 23 тыс. 796 человек.

Об этом стало известно в субботу, 12 сентября. Под наблюдением специалистов находится 651 человек. Четверо из них — в обсерваторе, 647 — контактные.

Также за последние 24 часа было обработано 177 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число инфицированных коронавирусом в мире превысило 28,4 млн. Лидерами по числу заразившихся и летальным исходам остаются США, Индия и Бразилия.