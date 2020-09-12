Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 28,4 млн

Во всем мире число людей, подхвативших коронавирусную инфекцию нового типа, с начала вспышки возросло до 28 млн 481 тыс. 413 человек.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, жертвами пандемии стали 915 тыс. 356 человек, еще 19,2 млн смогли побороть вирус.

Лидерами по числу заразившихся, а также по летальным исходам остаются США, Индия и Бразилия.

В Соединенных Штатах выявлено 6,4 млн заразившихся (умерли 193 тыс.), в Индии — 4,7 млн (умерли 77,5 тыс.), в Бразилии — 4,3 млн (умерли 130 тыс.).

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почти половина россиян не хотят делать прививку от Covid-19.