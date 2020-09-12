В масках и с термометрами: как петербуржцев встречали в открывшихся кинотеатрах

В масках и с термометрами: как петербуржцев встречали в открывшихся кинотеатрах
В Петербурге открылись кинотеатры. Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

В Петербурге после нескольких месяцев простоя из-за пандемии коронавируса вновь открылись кинотеатры. Фотокорреспондент Gazeta.SPb выяснил, как принимали истосковавшихся по премьерам зрителей.

В Петербурге открылись кинотеатры. Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Показывать премьеры петербургские кинотеатры начали еще в полночь, не дожидаясь субботнего дня.

В Петербурге открылись кинотеатры. Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Во многих кинотеатрах билеты на ночные сеансы были почти полностью распроданы.

В Петербурге открылись кинотеатры. Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Днем такой ажиотаж наблюдается не везде. Посетителей в кинотеатрах встречают сотрудники в защитных масках. У зрителей проверяют температуру. Их просят соблюдать социальную дистанцию в очередях за билетами.

В Петербурге открылись кинотеатры. Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что продавать билеты в кинотеатрах будут с учетом соблюдения социальной дистанции, а вот следить за соблюдением правила внутри зала – нет. Посетители могут сидеть, где захотят. При этом их просят надевать средства индивидуальной защиты.

В Петербурге открылись кинотеатры. Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Залы после сеансов дезинфицируют.

В Петербурге открылись кинотеатры. Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
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