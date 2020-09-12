Китай выступает против продажи TikTok в США

Пекин: продажа TikTok будет восприниматься Вашингтоном как слабость со стороны Китая. Фото: pixabay

Пекин: продажа TikTok будет восприниматься Вашингтоном как слабость со стороны Китая. Фото: pixabay

Власти Китая заявили, что предпочитают запрет сервиса TikTok в Соединенных Штатах, чем его продажу.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на источники, власти Поднебесной решили, что лучше закроют американское подразделение приложения, нежели позволят его купить одной из компаний в Америке.

По данным источника, в Пекине заявили, что продажа TikTok будет восприниматься Вашингтоном как слабость со стороны Китая.

Владеющая сервисом пекинская компания ByteDance прокомментировала это, заявив, что от китайских властей не было предложений о закрытии сегментов приложения в других странах, в том числе в США.

Напоминаем, что Белый дом обвинил сервис в несоблюдении конфиденциальности данных пользователей младше 14 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп дал компаниям США 45 дней, чтобы прекратить любые сделки с TikTok.