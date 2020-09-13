За сутки на COVID-19 в Петербурге проверили 18,5 тысяч человек

Петербуржцы продолжают каждый день сдавать тесты на новую коронавирусную инфекцию. За последние сутки анализы взяли у 18 тысяч человек.

Об этом утром в воскресенье, 13 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге.

Уточняется, что за последние 24 часа обследование на коронавирус прошли 18522 чевелок.

При этом, добавили в штабе, пока 542 человека остаются под медицинским наблюдением. Большая часть из них вынуждена придерживаться мер предосторожности, потому что общалась с уже заболевшими. Еще 4 человека находятся под наблюдением специалистов в обсерваторе.

Отметим, что за сутки также Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, которая работает по номеру «122», обработала 171 вызов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о последних жертвах коронавируса. Среди них оказались 11 мужчин и 12 женщин.