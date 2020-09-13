В Петербурге COVID-19 подтвердили у 206 горожан

В Петербурге продолжает расти заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших постепенно приближается к 40 тысячам.
Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, который следит за развитием ситуации с коронавирусом в России.
Так, по последним данным, за сутки число заболевших в Петербурге пополнили еще 206 человек. Таким образом, с начала пандемии коронавирусом заболели 39276 петербуржцев.
Отметим, что выздороветь за все время в Северной столице смогло около 27 тысяч заболевших.
В России общее число заразившихся еще несколько дней назад перевалило за миллион.
Ранее gazeta.spb.ru писала о последних 23 жертвах новой коронавирусной инфекции в Петербурге. За сутки в Петербурге зарегистрировали смерти одиннадцати мужчин в возрасте от 51 до 81 года и двенадцати женщин в возрасте от 43 до 90 лет. Они скончались с 8 по 11 сентября.