В Петербурге COVID-19 подтвердили у 206 горожан

В Петербурге каждый день регистрируют новые случаи коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru /Николай Овсянников

В Петербурге каждый день регистрируют новые случаи коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru /Николай Овсянников

В Петербурге продолжает расти заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших постепенно приближается к 40 тысячам.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, который следит за развитием ситуации с коронавирусом в России.

Так, по последним данным, за сутки число заболевших в Петербурге пополнили еще 206 человек. Таким образом, с начала пандемии коронавирусом заболели 39276 петербуржцев.

Отметим, что выздороветь за все время в Северной столице смогло около 27 тысяч заболевших.

В России общее число заразившихся еще несколько дней назад перевалило за миллион.

Ранее gazeta.spb.ru писала о последних 23 жертвах новой коронавирусной инфекции в Петербурге. За сутки в Петербурге зарегистрировали смерти одиннадцати мужчин в возрасте от 51 до 81 года и двенадцати женщин в возрасте от 43 до 90 лет. Они скончались с 8 по 11 сентября.