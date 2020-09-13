Петербург снова оказался на втором месте по числу новых заболевших COVID-19

Петербург снова оказался на втором месте по числу новых заболевших COVID-19
Петербург - в лидерах по числу новых заболевших коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге продолжает расти число заболевание новой коронавирусной инфекцией. Северная столица вновь оказалась на втором месте по приросту заразившихся.

Это следует из данных, которые опубликовал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Отметим, что за последние сутки было зарегистрировано еще 206 заболевших. Всего с начала пандемии в Петербурге выявили 39 276 заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в российские регионы направили первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Речь идет о препарате, разработанном Центром имени Гамалеи. Вакцину распределят между людей, которые входят в группу риска.

Отметим, что Россия первой зарегистрировала вакцину от COVID-19. Она основана на известной платформе, на которой был создан ряд других препаратов.

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