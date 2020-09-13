Петербургский Политех оценил ущерб от пожара в своем общежитии

Вспыхнувший огонь в общежитии №13 Политехнического университета не привел к серьезным последствиям.

Напомним, пожар в жилище для учащихся высшего заведения случился рано утром, в воскресенье, 13 сентября. Спасатели успешно ликвидировали возгорание в 05:19. Из-за соображений безопасности и риска распространения огня были эвакуированы 150 студентов. Их разбудили и оперативно вывели из помещений на улицу.

Огонь затронул вестибюль и балкон на 4 этаже дома. Как сообщили позднее в Управлении по связям с общественностью Политехнического университета, значительного ущерба удалось избежать. От пожара минимально пострадало нежилое помещение.

Правоохранительные органы в настоящее время выясняют причины происшествия.

Отметим, для тушения пожара было задействовано 45 сотрудников МЧС и 9 единиц специальной техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в общежитии «Политеха» тушили пожар по №1 БИС.