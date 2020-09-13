В Леноблизбирком поступило 25 обращений во время выборов

В Леноблизбирком поступило 25 обращений во время выборов
Выборы губернатора Ленинградской области в Гатчине. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Восемь человек пожаловались на те или иные нарушения.

Сегодня, 13 сентября, состоялся единый день голосования в Ленинградской области. Этому событию посвящено пресс-мероприятие «Ночь выборов-2020», на котором различные спикеры делятся своими впечатлениями и мыслями и прошедших выборах.

Глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский отметил, что к вечеру воскресенья поступило 25 обращений, из них 8 считаются жалобами. Две касались отключения света на одном из участков, в связи с чем граждане просили перенести голосование. Отмечается также, что на выборах присутствовали почти тысячи наблюдателей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко набрал более 80% голосов после обработки части протоколов.

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