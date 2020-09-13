Дрозденко набрал более 80% голосов после обработки части протоколов

Дрозденко набрал более 80% голосов после обработки части протоколов
Лебединский рассказал о предварительных итогах выборов. Фото: gazeta.spb.ru

У действующего губернатора есть все шансы занять свой пост снова.

Сегодня, 13 сентября, состоялся единый день голосования в Ленинградской области. Граждане выбирали губернатора, и на данный момент большинство отдало свое предпочтение Александру Дрозденко. Глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский отметил, что политика поддержали более 80% жителей Ленинградской области. Подчеркивается также, что среди партий лидирует «Единая Россия», на втором месте оказалась ЛДПР.

Лебединский заверил, что серьезных нарушений на выборах выявлено не было. Напоминаем, что голосование длилось три дня, в это воскресенье оно завершилось в 20:00.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти формула трехдневного голосования сработала. В 2020 году голосовать можно было в течение трех дней в связи с пандемией коронавируса.

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