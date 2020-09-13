В Ленобласти формула трехдневного голосования сработала

В Ленобласти формула трехдневного голосования сработала
Выборы в Ленинградской области. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В 2020 году голосовать можно было в течение трех дней в связи с пандемией коронавируса.

Сегодня, 13 сентября, состоялся единый день голосования в Ленинградской области. Этому событию посвящено пресс-мероприятие «Ночь выборов-2020», на котором различные спикеры делятся своими впечатлениями и мыслями и прошедших выборах. Один из них отметил, что формула трехдневного голосования в регионе сработала – к третьему дню выборов, к 10 часам утра, явка составляла до 30%. Это значит, что многим гражданам было удобно отправиться на избирательных участок в пятницу и субботу.

«Это важнейшая цифра, которая говорит о том, что электоральные инновации прежде всего работают там, где есть политическая культура»,

— заявил политолог Дмитрий Гавра.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Турчак отметил: «Единая Россия» убедительно побеждает на выборах. Он отметил, что большинство избирателей поддержали партию.

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