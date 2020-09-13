Турчак: «Единая Россия» убедительно побеждает на выборах

Он отметил, что большинство избирателей поддержали партию.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что на данный момент уже можно говорить об уверенной победе «Единой России». Он поблагодарил избирателей за поддержку, а также за доверие и интерес к происходящему. Турчак считает, что победа стала возможна благодаря тому, что партия поддерживала граждан во время пандемии коронавируса. Единороссы, напомнил он, развернули сеть волонтерских центров и оказывали помощь населению.

«Для «Единой России» единый день голосования 2020 года — это генеральная репетиция выборов в Госдуму. И в части результатов мы с оптимизмом смотрим в будущее»,

— добавил Турчак.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что явка на выборах губернатора в Ленобласти составила почти 45%. Отдал свой голос за одного из кандидатов на должность губернатора Ленинградской области 611931 местный житель. Отметим, что данная активность избирателей является общей для всех трех дней голосования.