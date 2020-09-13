Явка на выборах губернатора в Ленобласти составила почти 45%

Выборы в Ленинградской области близятся к завершению — явка по состоянию на 18:00 составила 44,9%.

В воскресенье, 13 сентября, состоялся очередной брифинг председателя Леноблизбиркома Михаила Лебединского, в рамках которого он рассказал о ходе голосования в основной и завершающий день выборов.

Отдал свой голос за одного из кандидатов на должность губернатора Ленинградской области 611931 местный житель. Отметим, что данная активность избирателей является общей для всех трех дней голосования.

Лебединский сообщил, что выборы проходят спокойно. К вечеру избиратели стали в большем количестве заглядывать на свои избирательные участки. Возможно, это связано с улучшением погоды.

Отметил председатель Леноблизбиркома и сам процентный показатель явки:

«Это хороший результат. Учитывая, что выборы губернатора в 2015 году … явка составила чуть больше 44%. Поэтому, мы уже как минимум, достигли того результата, который был в 2015 году», — заявил Лебединский в ходе видеоконференции.

Напомним, избирательные участки закроются ровно в 20:00. После этого начнется подсчет голосов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что явка на губернаторских выборах в Ленобласти составила почти 38%.