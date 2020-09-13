Политолог Александр Конфисахор высказался негативно о возможности объединения Петербурга и Ленобласти

Политолог Александр Конфисахор высказался негативно о возможности объединения Петербурга и Ленобласти
Выборы в Ленинградской области. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Он считает, что оба региона самодостаточные и не нуждаются в подобном.

13 сентября состоялся единый день голосования в Ленинградской области. Этому событию посвящено пресс-мероприятие «Ночь выборов-2020», на котором различные спикеры делятся своими впечатлениями и мыслями и прошедших выборах.

Политолог Александр Конфисахор отметил, что не видит смысла в объединении Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он не понимает, почему регионы должны кормить друг друга, а также добавил, что они являются самодостаточными.

«Мина замедленного действия под российскую государственность»,

— прокомментировал он эту идею.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Леноблизбирком поступило 25 обращений во время выборов. Восемь человек пожаловались на те или иные нарушения.

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