Политолог Александр Конфисахор высказался негативно о возможности объединения Петербурга и Ленобласти

Он считает, что оба региона самодостаточные и не нуждаются в подобном.

13 сентября состоялся единый день голосования в Ленинградской области. Этому событию посвящено пресс-мероприятие «Ночь выборов-2020», на котором различные спикеры делятся своими впечатлениями и мыслями и прошедших выборах.

Политолог Александр Конфисахор отметил, что не видит смысла в объединении Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он не понимает, почему регионы должны кормить друг друга, а также добавил, что они являются самодостаточными.

«Мина замедленного действия под российскую государственность»,

— прокомментировал он эту идею.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Леноблизбирком поступило 25 обращений во время выборов. Восемь человек пожаловались на те или иные нарушения.