В Великобритании возобновили клинические испытания вакцины от Covid-19

В Великобритании возобновили клинические испытания вакцины от Covid-19
Фото: pixabay.com

В Великобритании возобновились клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. На данном этапе экспертное сообщество абсолютно уверено в безопасности препарата.

Речь идет о препарате, разработанном британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Испытания приостановили после того, как один из добровольцев серьезно заболел. Несмотря на то что болезнь может быть и не связана с вакциной, было принято решение пересмотреть данные о безопасности.

Как сообщили РИА Новости, разработчики препарата так и не сказали, какие именно проблемы со здоровьем начались у пациента. Решение о возможности возобновления испытаний принимала рассматривавшая инцидент Британская группа.

Помимо Великобритании, препарат проходит испытания ещё в ряде стран, включая РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 28 млн человек.

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