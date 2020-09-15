Врач-дерматолог рассказала, чем для подростков может обернуться неправильное использование масок и антисептиков

Gazeta.SPb выяснила, как нужно правильно пользоваться масками и антисептиком подросткам, чья кожа довольно чувствительна и склонна к различным высыпаниям.

По словам доцента кафедры дерматовенерологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Арины Вашкевич, сами по себе маски не являются причиной развития, например, акне, однако могут осложнить клиническую картину. Специалист советует как можно чаще менять средство индивидуальной защиты органов дыхания и, конечно, лечить основное заболевание, используя соответствующие лекарственные препараты и правильно ухаживая за кожей.

Что касается антисептиков, которые сейчас повсеместно применяются для обработки рук, то, по мнению Арины Вашкевич, слишком частое их использование — это путь к возможному развитию чрезмерной сухости кожи, аллергического дерматита, экземы.

«Мы не можем отказаться от антисептиков. Но постарайтесь дополнительно не применять антибактериальное мыло. Вода для мытья рук не должна быть очень горячей, потому что это дополнительный фактор, усиливающий сухость кожи», — говорит доцент кафедры дерматовенерологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Арина Вашкевич.

А чтобы кожа не сохла, специалист советует использовать питательные и увлажняющие крема. Однако в них должно быть как можно меньше добавок и различных парфюмерных отдушек. Исключить также можно и те, что содержат травы, поскольку такой состав может спровоцировать появление аллергического дерматита или даже экземы.

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