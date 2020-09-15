«Солнечная осень»: во вторник в Петербурге до +17

Во второй день недели погоду в Северной столице продолжит определять гребень антициклона. Погода в регионе будет прохладной.

Об этом пишет ведущий специалисты центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook. Согласно прогнозу синоптика, во вторник, 15 сентября, петербургская погода остается в руках гребня антициклона. Из-за него в регионе сохраняется переменная облачность, но нет дождей. Отмечается, что сегодня температура воздуха на 1-2 градуса будет превышать положенные для середины сентября климатические значения.

Днем в Петербурге за окном будет до +15…+17 градусов, а в Ленинградской области — до +13…+18 градусов. Скорость северо-западного, западного ветра будет достигать 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

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