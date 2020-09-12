Россиянам рассказали, в какие регионы придет бабье лето

Россиянам рассказали, в какие регионы придет бабье лето
Бабье лето наступит во второй половине сентября. Фото: pixabay.com

Сроки наступления бабьего лета в российских регионах назвал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова специалиста, ближе к концу сентября теплая погода ненадолго вернется в Приморье и на северо-запад европейской части России, в после бабье лето придет в центральную часть страны. Следом оно направится на Урал и в Сибирь. А жители Новосибирской области, юга Поволжья, Оренбургской и Омской областей смогут в последний раз погреться перед холодами уже в начале следующей недели.

На северо-западе бабье лето будет радовать местных жителей всего три-четыре дня. Оно придет в Петербург, Ленинградскую и Псковскую область со стороны Скандинавии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики рассказали, когда петербуржцам ждать бабьего лета

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бабье лето погода росгидромет


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лавров пообещал, что Россия ответит на возможные санкции из-за дела Навального
«Избавление от мучений»: РПЦ призывает привиться от Covid-19
Осенью в России вырастут цены на картофель
В Бразилии специалист по коренным народам стал жертвой аборигенов
Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт
Китайский врач развеял популярный миф о правильном питании
Виртуальная копия Венеции сохранит город в случае затопления
Все регионы получат первые партии вакцины от Covid-19 до 14 сентября