Россиянам рассказали, в какие регионы придет бабье лето

Сроки наступления бабьего лета в российских регионах назвал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова специалиста, ближе к концу сентября теплая погода ненадолго вернется в Приморье и на северо-запад европейской части России, в после бабье лето придет в центральную часть страны. Следом оно направится на Урал и в Сибирь. А жители Новосибирской области, юга Поволжья, Оренбургской и Омской областей смогут в последний раз погреться перед холодами уже в начале следующей недели.

На северо-западе бабье лето будет радовать местных жителей всего три-четыре дня. Оно придет в Петербург, Ленинградскую и Псковскую область со стороны Скандинавии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики рассказали, когда петербуржцам ждать бабьего лета