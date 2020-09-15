В Петербурге еще 17,9 тыс. человек обследовали на коронавирус

В Петербурге еще 17,9 тыс. человек обследовали на коронавирус
В Петербурге продолжается обследование населения на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Северной столице продолжается проверка населения на коронавирусную инфекцию. Ежедневно тесты на Covid-19 сдают тысячи человек. За последние сутки было проведено 17 тыс. 981 обследование на коронавирус.

Согласно оперативным данным на 10 утра вторника, 15 сентября, за минувшие сутки в Петербурге сделали 17 тыс. 981 тест на наличие коронавируса в организме. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, сейчас медики наблюдают за здоровьем 586 петербуржцев, которые могут быть заражены. Двое из них размещены в обсерваторе, а остальные самоизолируются из-за контакта с зараженными людьми в последние две недели.

Кроме того, за последние 24 часа Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам о коронавирусе (номер 122) обработала 209 вызовов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире коронавирусом заразились более 29,1 млн человек.

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