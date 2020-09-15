Озвучен заявочный лист на теннисный турнир SPb Open в Петербурге

Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Петербурге, который начнется 12 октября, опубликовал заявочный лист.

Как сообщает Nevasport, напрямую в сетке оказались россияне Даниил Медведев (5-я ракетка мира), Андрей Рублев (12), Карен Хачанов (16), грек Стефанос Циципас (6); итальянец Маттео Берреттини (8), бельгиец Давид Гоффен (11), канадец Денис Шаповалов (14), швейцарец Стэн Вавринка (17) и другие теннисисты топ-50.

Издание пишет, что организаторы SPb Open решили отказаться от использования опции снижения призового фонда и сохранили его в размере около миллиона долларов.

Отмечается, что статус турнира повысился до АТР 500. АТР присвоила турниру категорию 500 лишь на один год, поскольку на продолжительное время данных свободных лицензий нет, а их стоимость составляет 20-30 миллионов долларов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира по версии Forbes.