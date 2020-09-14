Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира по версии Forbes

Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира по версии Forbes
Лионель Месси на тренировке. Фото: Instagram @leomessi

Американское финансовое издание Forbes поместило форварда «Барселоны» Лионеля Месси на первую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых футболистов текущего года.

По сведениям Forbes, за минувший год 33-летний участник испанского клуба и сборной Аргентины приумножил свое состояние на 126 миллионов долларов. Немногим меньше заработал нападающий «Ювентуса» и футболист португальской сборной Криштиану Роналду — его прибыль составила 117 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров Неймар, бразильский форвард команды «ПСЖ».

В пятерке самых коммерчески успешных футболистов также оказались Килиан Мбаппе ($47 млн) и Мохаммед Салах ($37 млн).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский «Зенит» хочет выкупить полузащитника столичного ЦСКА, 22-летнего хорвата Николу Влашича, за 35 миллионов евро.

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