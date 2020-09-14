Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира по версии Forbes

Американское финансовое издание Forbes поместило форварда «Барселоны» Лионеля Месси на первую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых футболистов текущего года.

По сведениям Forbes, за минувший год 33-летний участник испанского клуба и сборной Аргентины приумножил свое состояние на 126 миллионов долларов. Немногим меньше заработал нападающий «Ювентуса» и футболист португальской сборной Криштиану Роналду — его прибыль составила 117 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров Неймар, бразильский форвард команды «ПСЖ».

В пятерке самых коммерчески успешных футболистов также оказались Килиан Мбаппе ($47 млн) и Мохаммед Салах ($37 млн).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский «Зенит» хочет выкупить полузащитника столичного ЦСКА, 22-летнего хорвата Николу Влашича, за 35 миллионов евро.