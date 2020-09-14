«Зенит» намерен предложить «ЦСКА» €35 млн за переход Влашича

В случае успешных переговоров между петербургским «Зенитом» и московским «ЦСКА» по Влашичу, российский футбол ждет самый крупный трансфер в истории.

Сине-бело-голубые активно заинтересовались 22-летним хорватским полузащитником Николой Влашичем. Переход игрока позволит усилить команду для Лиги Чемпионов. Наставник петербургской команды Сергей Семак также желает, чтобы игрок присоединился к «Зениту». Известно, что между клубами сейчас идут переговоры. Следующей суммой, которую готов предложить петербургский клуб за переход станет €35 млн. Об этом сообщает РБК с ссылкой на свои источники.

Отметим, что позиция игрока по этому вопросу пока неизвестна. Футболист не против перехода и в европейский клуб. К тому же, предложение по Влашичу в ближайшее время может сделать итальянская «Аталанта».

Напомним, Влашич играет за ЦСКА с 2018 года. С клубом у футболиста заключен 5-летний контракт. Всего за московский клуб игрок провел 73 матча, забил 25 голов и отличился 16 результативными передачами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что матч «Зенит» — «Арсенал» пройдет в понедельник на «Газпром Арене».