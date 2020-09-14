Матч «Зенит» — «Арсенал» пройдет в понедельник на «Газпром Арене»

Матч «Зенит» &#8212; «Арсенал» пройдет в понедельник на «Газпром Арене»
"Газпром Арена". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Санкт-Петербурге, в рамках седьмого тура сезона 2020/21 Российской Премьер-лиги ,«Зенит» сыграет с тульским «Арсеналом».

Отметим, что в турнирной таблице сине-бело-голубые пока что занимают третье место. В случае победы, команда имеет все шансы вернуть себе лидерство.

Матч начнется в 18:30 по-петербургскому времени на «Газпром Арене». Главным арбитром игры назначен сочинский специалист Павел Кукуян. Эта встреча станет дня него уже шестой в карьере с участием «Зенита». Ассистентами арбитра назначены Роман Сафьян и Александр Богданов.

Отметим, что с «Арсеналом» не смогут сыграть голкипер Андрей Лунев и нападающий Себастьян Дриусси. Футболисты в настоящее время восстанавливаются после получения травм.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» заинтересовался в приобретении защитника «Интера» Жоау Мариу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"арсенал" "Зенит" рпл


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп пообещал начать вакцинацию от коронавируса в октябре
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси