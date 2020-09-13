«Зенит» заинтересовался в приобретении защитника «Интера» Жоау Мариу

Петербургский «Зенит» планирует усилить свой игровой состав футболистом из миланского «Интера» Жоау Мариу.

Как сообщает издание Correte dello Sport, клуб Северной столицы ранее провел неудачные переговоры с другим игроком «Милана», а позднее решил обратить внимание на Мариу. Однако интерес к 27-летнему португальскому спортсмену есть не только у сине-бело-голубых. «Севилья» и «Валенсия» также намерены предложить ему сотрудничество.

Стоит отметить, что игровой сезон 2019/20 Мариу провел в РПЛ, выступая за «Локомотив» на правах аренды. Железнодорожники намеревались выкупить футболиста, но отказались от этой затеи из-за слишком большой стоимости возможного трансфера. Напомним, портал Transfermarkt оценил игрока в 13 миллионов евро.

За «Локомотив» Мариу провел 18 матчей, в которых один раз поразил ворота противника и отдал 5 результативных передач.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» может подписать полузащитника сборной Уругвая.