«Зенит» заинтересовался в приобретении защитника «Интера» Жоау Мариу

«Зенит» заинтересовался в приобретении защитника «Интера» Жоау Мариу
Жоау Мариу. Фото: instagram.com/joaomario/

Петербургский «Зенит» планирует усилить свой игровой состав футболистом из миланского «Интера» Жоау Мариу.

Как сообщает издание Correte dello Sport, клуб Северной столицы ранее провел неудачные переговоры с другим игроком «Милана», а позднее решил обратить внимание на Мариу. Однако интерес к 27-летнему португальскому спортсмену есть не только у сине-бело-голубых. «Севилья» и «Валенсия» также намерены предложить ему сотрудничество.

Стоит отметить, что игровой сезон 2019/20 Мариу провел в РПЛ, выступая за «Локомотив» на правах аренды. Железнодорожники намеревались выкупить футболиста, но отказались от этой затеи из-за слишком большой стоимости возможного трансфера. Напомним, портал Transfermarkt оценил игрока в 13 миллионов евро.

За «Локомотив» Мариу провел 18 матчей, в которых один раз поразил ворота противника и отдал 5 результативных передач.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» может подписать полузащитника сборной Уругвая.

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