«Зенит» может подписать полузащитника сборной Уругвая

&#171;Зенит&#187; может подписать полузащитника сборной Уругвая
Матиас Весино. Фото: Wikipedia

За футболиста хотят получить 20 миллионов евро.

Петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересован полузащитником «Интера» Матиасом Весино. Об этом пишет FcInterNews. Трансфер может обойтись в 20 миллионов евро. Пока что непонятно, будет ли подписан контракт и каковы договоренности сторон. Официально данные не комментируются.

Напоминаем, что Весино является игроком сборной Уругвая, за которую забил три гола в 41 матче. В прошлом сезоне футболист выходил на поле 20 раз и забил два гола.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» хочет купить полузащитника «Бетиса» Фекира. Изначально речь шла о покупке Кристиана Эриксена, который играет за «Интер», но договориться с итальянским клубом не удалось.

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