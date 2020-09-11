«Зенит» может подписать полузащитника сборной Уругвая

За футболиста хотят получить 20 миллионов евро.

Петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересован полузащитником «Интера» Матиасом Весино. Об этом пишет FcInterNews. Трансфер может обойтись в 20 миллионов евро. Пока что непонятно, будет ли подписан контракт и каковы договоренности сторон. Официально данные не комментируются.

Напоминаем, что Весино является игроком сборной Уругвая, за которую забил три гола в 41 матче. В прошлом сезоне футболист выходил на поле 20 раз и забил два гола.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» хочет купить полузащитника «Бетиса» Фекира. Изначально речь шла о покупке Кристиана Эриксена, который играет за «Интер», но договориться с итальянским клубом не удалось.