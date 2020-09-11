«Зенит» хочет купить полузащитника «Бетиса» Фекира

Игрок в составе сборной Франции становился чемпионом мира.

Петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересовался французским игроком Набилем Фекиром. Об этом пишет As. Изначально речь шла о покупке Кристиана Эриксена, который играет за «Интер», но договориться с итальянским клубом не удалось. Поэтому «Зенит» присмотрелся к другому футболисту, за которого хотят выручить как минимум 30 миллионов евро.

Напоминаем, что Набиль выступает за сборную Франции и даже становился в ее составе чемпионом мира. Сейчас он играет за испанский клуб «Реал Бетис», за прошлый сезон игрок вышел на 32 раза и забил 14 голов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-капитан «Зенита» Иванович может продолжить карьеру в Англии. До этого отмечалось, что он якобы рассматривает переход в британскую команду «Брайтон».